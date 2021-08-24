Президент Туниса продлил действие мер по приостановке деятельности парламента

Арабские страны 24 августа 2021 05:20 (UTC+04:00)
Президент Туниса продлил действие мер по приостановке деятельности парламента

Президент Туниса Каис Саид в понедельник продлил действие особых мер по приостановке работы Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) и снятию иммунитета с его членов до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как передает со своей стороны телеканал Al Mayadeen, на площади перед зданием АНП развернуты дополнительные силы безопасности.

В конце июля в Тунисе разразился политический кризис. Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши.

Решения президента были приняты после того, как 25 июля в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.

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