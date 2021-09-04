В 2022 году студии саудовских спутниковых телеканалов переместят из Дубая в Эр-Рияд

Правительство Саудовской Аравии приняло решение о перемещении штаб-квартир и студий государственных телевизионных компаний из Дубая в Эр-Рияд. Такой шаг соответствует планам наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по превращению столицы королевства в крупный международный деловой центр.Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

По его информации, администрация ведущих региональных телеканалов Al Arabiya и Al Hadath оповестила свой персонал, что с января 2022 года вещание будет вестись из Эр-Рияда. Крупнейшая медийная корпорация MBC, где саудовскому правительству принадлежит контрольной пакет акций, и телевизионная сеть Asharq также сообщили, что приступили к разработке планов по перемещению своих офисов и студий в столицу королевства.

Медиа-сити в Дубае (Dubai Media City), откуда вещали саудовские телеканалы, открылся в 2000 году и вскоре превратился в мировой информационный центр. Специализированная экономическая зона гарантирует свободу для всех видов деятельности в медиа-индустрии, включая средства массовой информации и маркетинговые услуги, полиграфию, издательское дело, музыку, кино и сферу развлечений.

Как указывает агентство, решение Эр-Рияда свидетельствует о росте конкуренции между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые осуществляют долгосрочные планы по диверсификации своих экономик в постнефтяную эпоху.

Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд ранее объявил о поэтапной реализации стратегической программы "Видение Саудовской Аравии: 2030", принятой в 2016 году, которая должна превратить королевство "в самого выгодного инвестиционного партнера в мире".

В рамках этой программы в Саудовской Аравии ведется строительство города Неом, который, согласно замыслу кронпринца, станет глобальным центром передовых технологий и инновационной деятельности. Неом будет построен на побережье Красного моря и предоставит множество инвестиционных возможностей на территории общей площадью в 26 500 кв. км.