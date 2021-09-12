Взрывы прогремели у аэропорта в Ираке

Несколько взрывов прогремели у аэропорта Эрбиля на севере Ирака, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По информации Управления по борьбе с терроризмом Иракского Курдистана, аэропорт был атакован дронами со взрывчаткой.