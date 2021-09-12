Взрывы прогремели у аэропорта в Ираке
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Незаконная транспортировка грузов в Карабах дает основание говорить о проведении Ираном неискренней политики - азербайджанский депутат
Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, и ни о каком статусе не может быть и речи - МИД (версия 2)
Лента новостей
Незаконная транспортировка грузов в Карабах дает основание говорить о проведении Ираном неискренней политики - азербайджанский депутат
Казахстан намерен импортировать плодоовощную продукцию из Карабахского региона Азербайджана – вице-министр (Эксклюзив)
Уверен, что скоро мир станет свидетелем процветания освобожденных территорий Азербайджана – узбекский дипломат
Состоялось заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)