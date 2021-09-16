Air Cairo начала полеты из Москвы на курорты Египта
Египетская авиакомпания Air Cairo начала полеты из Москвы на курорты Египта, сообщает столичный аэропорт "Домодедово", передает Trend со ссылкой на Прайм.
"В московском аэропорту "Домодедово" прошла встреча первого рейса нового партнера — авиакомпании Air Cairo", — говорится в сообщении.
Авиаперевозчик будет выполнять пять рейсов в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
Air Cairo — дочерняя компания египетского нацперевозчика Egypt air.
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