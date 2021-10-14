Армия Ливана установила личности подстрекателей беспорядков в Бейруте

Армия Ливана заявила в четверг, что личности подстрекателей и участников вооруженных беспорядков в Бейруте, в результате которых погибли по меньшей мере шесть человек, установлены.

Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen, Trend со ссылкой на ТАСС.

"Личности подстрекателей и некоторых участников нападений установлены, ведется их преследование", - приводит телеканал заявление армии.

Тем временем шиитские движения "Хезболлах" и "Амаль" обвинили в произошедшей в ливанской столице стрельбе христианскую партию "Ливанские силы".