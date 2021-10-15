Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Блинкеном Иран

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне и обменялся мнениями по иранской ядерной программе и международным переговорам по этому вопросу, говорится в заявлении саудовского МИД, распространенном в пятницу, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Сам министр написал в твиттере: "У меня была продуктивная встреча с моим другом госсекретарем Блинкеном, в ходе которой мы обсудили ряд вопросов, представляющих общий интерес и представляющих интерес для обеих наших стран, а также пути укрепления нашего стратегического партнерства и сотрудничества по многим направлениям".

В сообщении американского госдепартамента о встрече говорится, что Блинкен и глава МИД Саудовской Аравии "обсудили стратегическое сотрудничество США и Саудовской Аравии по региональным вопросам, включая общую цель достижения решения для прекращения конфликта в Йемене на долгосрочной основе".

"Госсекретарь подтвердил приверженность правительства США оказанию помощи Саудовской Аравии в защите ее территории и народа, а также то, что Соединенные Штаты осуждают нападения хуситов на Королевство", - отметила пресс-служба госдепа.

Стороны также обсудили другие региональные "и более широкие проблемы, включая права человека".