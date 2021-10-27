Аравийская коалиция уничтожила два беспилотника, запущенных йеменскими хуситами

Арабские страны 27 октября 2021 04:48 (UTC+04:00)
Аравийская коалиция уничтожила два беспилотника, запущенных йеменскими хуситами

Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенных хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщил телеканал Sky News Arabia.

Согласно его данным, мишенью одного из беспилотников был международный аэропорт города Абха, расположенного на юге королевства. Другой БПЛА был нацелен на саудовский город Наджран.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

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