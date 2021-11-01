Десятки человек погибли или ранены при обстреле хуситами провинции Мариб
По меньшей мере 29 человек погибли или ранены при ракетном обстреле сторонниками йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) района Аль-Джуба в провинции Мариб. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщил министр информации, культуры и туризма страны Муаммар аль-Ирьяни на своей странице в Twitter.
"Хуситы атаковали жилые кварталы в районе Аль-Джуба, к югу от провинции Мариб, на этот раз с помощью двух баллистических ракет <...>, которые поразили [местную] мечеть и религиозный центр "Дар аль-Хадис", <...> погибли 29 мирных жителей", - сообщил министр.
Он добавил, что в числе погибших или раненых были женщины и дети.
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