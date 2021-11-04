Переговоры по Сирии в астанинском формате пройдут в середине декабря в Нур-Султане

Международная встреча по Сирии в астанинском формате состоится в Нур-Султане в середине декабря. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поступило обращение стран-гарантов с просьбой организовать проведение очередных переговоров астанинского процесса. Точные даты еще мы согласовываем, где-то в середине декабря", - сказал Тлеуберди.

Он отметил, что участниками встречи станут страны - гаранты астанинского процесса (Россия, Турция, Иран), сирийские стороны и приглашенные наблюдатели. "Мы сейчас выясняем [уровень переговоров], обычно так было, что страны-гаранты представлены на уровне заместителей министров", - пояснил Тлеуберди.

16-я международная встреча высокого уровня по Сирии прошла 7-8 июля в Нур-Султане с участием делегаций стран-гарантов, правительства Сирии и вооруженной оппозиции. Участники переговоров обсудили ситуацию в арабской республике, международное гуманитарное содействие, перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, а также меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.