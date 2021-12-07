При взрыве на юго-востоке Ирака погибли 12 человек

Взрыв произошел во вторник в городе Басра, расположенном на юго-востоке Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, вблизи одной из местных больниц был взорван заминированный автомобиль. По предварительным данным, 12 человек погибли, еще несколько пострадали.

Подробности инцидента уточняются.