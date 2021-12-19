Al Arabiya сообщил о ракетном ударе по "зеленой зоне" в Багдаде

Арабские страны 19 декабря 2021 06:39 (UTC+04:00)
Al Arabiya сообщил о ракетном ударе по "зеленой зоне" в Багдаде

"Зеленая зона" в Багдаде, где располагаются дипломатические представительства США и других стран, подверглась ракетному обстрелу в ночь на воскресенье. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает корреспондент телеканала Al Arabiya.

По его данным, в американском посольстве в Ираке раздаются звуки сирены, там была активирована система защиты.

Корреспондент добавил, что удар был нанесен с улицы Палестин (Фаластин) в восточной части Багдада.

Посольство США в Багдаде пока не сообщало об атаке.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд объявил тендер
Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд объявил тендер
ЗАО «Азербайджанское Каспийское пароходство» объявило ряд тендеров
ЗАО «Азербайджанское Каспийское пароходство» объявило ряд тендеров
Казахстанская компания арендует автомобили
Казахстанская компания арендует автомобили
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Al Arabiya сообщил о ракетном ударе по "зеленой зоне" в Багдаде Арабские страны 06:39
Названы простые способы облегчить симптомы гриппа и ОРВИ В мире 06:05
ВОЗ указала на сниженную эффективность Pfizer против "омикрона" В мире 05:32
Несколько полицейских пострадали на акции протеста против антиковидных мер в Лондоне Европа 04:49
SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink В мире 04:18
В Швеции начали чипирование COVID-паспортами Европа 03:49
Британский министр по Brexit подал в отставку Европа 03:27
Власти ФРГ объявили Британию зоной распространения мутаций Европа 02:51
Нидерланды вводят жесткий локдаун из-за распространения "омикрона" Европа 02:13
Во Франции допустили введение «скрытой формы» обязательной вакцинации от коронавируса Европа 01:36
На севере Мексики в ДТП с автобусом погибли не менее пяти человек Другие страны 01:03
Талибы исключили возможность военного сотрудничества с США в Афганистане В мире 00:37
В Баку представили сиквел "Искендернаме", или Что будет, если обрести бессмертие (ФОТО) Культура 00:08
Товарооборот между Турцией и Ираном превысил $400 млн Турция 00:01
Число погибших в ДТП с участием автобуса в Турции достигло четырех (Обновлено) Турция 18 декабря 23:37
Парламент Турции одобрил госбюджет на 2022 год Турция 18 декабря 22:51
Глава МИД Азербайджана обсудил с пакистанским коллегой ситуацию в Афганистане и региональные вопросы (ФОТО) Политика 18 декабря 22:23
Контейнерные грузоперевозки между Азербайджаном и Казахстаном за год выросли на треть Транспорт 18 декабря 21:38
Спецпредставитель Президента Азербайджана посетил поселок Суговушан и село Талыш Тертерского района (ФОТО) Политика 18 декабря 21:02
Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не нарушаем никакого контракта, не нарушаем ни единого слова в нем Политика 18 декабря 20:00
В Кабуле произошел взрыв, есть погибший и раненые В мире 18 декабря 19:14
Талибы возобновили выдачу паспортов в Афганистане В мире 18 декабря 18:36
Число погибших при взрыве на юге Пакистана возросло до 16 В мире 18 декабря 18:03
Премьер Азербайджана ознакомился с работами по модернизации и реконструкции НПЗ имени Г. Алиева (ФОТО) Энергетика 18 декабря 17:14
Президент Ильхам Алиев: С армянской стороны были приняты важные решения о предстоящей безотлагательной деятельности Политика 18 декабря 17:00
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 18 декабря 16:49
В Азербайджане выявлено еще 582 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 370 человек Общество 18 декабря 16:45
Президент Ильхам Алиев: Мы надеемся, что до того времени Армения выполнит свое домашнее задание Политика 18 декабря 16:44
Президент Ильхам Алиев об открытии коммуникаций: В Армении действительно должны осознать эту прекрасную возможность Политика 18 декабря 16:43
Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что отношения с Арменией нормализуются Политика 18 декабря 16:39
Президент Ильхам Алиев: Мы превращаем Азербайджан в транспортный хаб Евразии Политика 18 декабря 16:36
Президент Ильхам Алиев: Объем азербайджанского газа, поставляемого в Италию, с каждым годом будет расти Политика 18 декабря 16:35
Президент Ильхам Алиев: В предстоящие несколько десятилетий нефть и газ будут играть важную роль в нашей экономике Политика 18 декабря 16:33
Президент Ильхам Алиев: Россия с полным уважением относится к нашей политике, внешней политике, энергетической политике, мы не конкуренты Политика 18 декабря 16:31
Президент Ильхам Алиев: Все наши энергетические проекты - от нефтепроводов до газопроводов - были завершены в очень дружеской атмосфере Политика 18 декабря 16:28
Президент Ильхам Алиев: Мы уже стали поставщиками газа в Европу Политика 18 декабря 16:26
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ устал от постоянных визитов тройки Минской группы Политика 18 декабря 16:22
Президент Ильхам Алиев: В Армении права человека и политические свободы грубо нарушаются Политика 18 декабря 16:19
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане нет ограничений, связанных с медиа Политика 18 декабря 16:18
Президент Ильхам Алиев: Уровень финансового вклада в Армению, будь то пожертвование или кредит, должен быть таким же, как и в Азербайджан Политика 18 декабря 16:17
Президент Ильхам Алиев: Я предложил, чтобы Еврокомиссия рассмотрела финансирование процесса разминирования в Азербайджане посредством своих фондов Политика 18 декабря 16:14
Президент Ильхам Алиев: Железнодорожная линия из освобожденных территорий до границы с Арменией должна быть готова до конца 2023 года Политика 18 декабря 16:11
Президент Ильхам Алиев: Мы высоко оцениваем усилия Европейской комиссии, в частности, господина Мишеля Политика 18 декабря 16:09
Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18 декабря 15:54
Утверждено Положение о Госкомиссии по радиочастотам - Указ Политика 18 декабря 15:43
На ряде госпорталов Азербайджана внедрены онлайн-услуги для абонентов ОАО «Азеришыг» Энергетика 18 декабря 15:42
Внесено изменение в Правила постоянного использования системы «Зеленый коридор» участниками внешней торговли - Указ Политика 18 декабря 15:29
Сотрудничество Турции и Азербайджана в космической сфере находится на высоком уровне - Сардар Хусейн (ВИДЕО) Общество 18 декабря 15:23
Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд объявил тендер Тендеры 18 декабря 15:07
Азербайджан наладил сотрудничество с турецким Технологическим центром MEXT Бизнес 18 декабря 15:05
МИД РФ: У участников СВПД есть понимание, что переговоры возобновятся в ближайшее время Ядерная программа 18 декабря 15:01
Число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 33 Другие страны 18 декабря 14:58
Премьера! Как Сталин вернулся в Баку – любовь и интриги, маски членов Политбюро (ФОТО) Культура 18 декабря 14:50
Азербайджан за год увеличил производство металлургической продукции почти на 40% Экономика 18 декабря 14:32
В Азербайджане предложено расширить перечень лицензий для предпринимательской деятельности Экономика 18 декабря 14:30
Джейхун Байрамов примет участие в заседании Совета глав МИД стран ОИС в Пакистане Политика 18 декабря 14:22
Moderna сообщила, что на производство вакцины от омикрон-штамма нужно меньше трех месяцев США 18 декабря 13:58
Турция будет продвигать диалог с Ереваном в тесной координации с Азербайджаном - Фуат Октай Политика 18 декабря 13:40
В вузах Турции обучаются более 25 тыс. азербайджанских студентов Общество 18 декабря 13:21
Новый этап реформ поддержит благосостояние более 2,1 млн граждан Азербайджана - министр Экономика 18 декабря 13:16
Xalq Bank провел презентацию художественного альбома и экспозицию работ видного мастера Шамо Абасова (ФОТО) Культура 18 декабря 13:16
Пожарных и медперсонал во Франции обяжут ревакцинироваться с 30 января Европа 18 декабря 13:13
В Баку рассказали о "Музыке для ужинов короля Убю" Культура 18 декабря 13:04
В Узбекистане денежная масса выросла более чем на четверть Узбекистан 18 декабря 13:00
Онлайн-магазин Apple в Турции вновь повысил цену на гаджеты на 25% из-за падения лиры США 18 декабря 12:59
Генпрокуратура, МВД и СГБ Азербайджана предупредили о недопустимости распространения искаженной информации по «Тертерскому делу» Общество 18 декабря 12:53
Азербайджанский вуз намерен реализовать с университетами Турции программу двойного диплома в сфере космических исследований Общество 18 декабря 12:49
В Азербайджане индекс потребительских цен вырос более чем на 6% Экономика 18 декабря 12:43
В России уже неделю выявляют менее 30 000 случаев заражения коронавирусом в сутки Россия 18 декабря 12:42
Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла Общество 18 декабря 12:41
Чехия увеличит расходы на оборону к 2025 году до 2% ВВП Европа 18 декабря 12:39
«Nar» удостоен звания «Мобильный оператор года» ИКТ 18 декабря 12:33
Обзор основных событий ИКТ-сектора Азербайджана за неделю ИКТ 18 декабря 12:25
Обзор основных событий нефтегазового рынка Азербайджана за неделю Энергетика 18 декабря 12:21
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Финансы 18 декабря 12:01
Юбилейный месяц со множеством подарков от Azercell! ИКТ 18 декабря 11:55
Созданы новые следственные группы из сотрудников Генпрокуратуры, МВД и СГБ Азербайджана по «Тертерскому делу» Общество 18 декабря 11:45
Самая старая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет Другие страны 18 декабря 11:34
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 18 декабря 11:34
В Узбекистане количество банковских карт в обращении превысило 26 млн Узбекистан 18 декабря 11:26
В Грузии за сутки выявлено более 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 18 декабря 11:23
Номинальные доходы населения Азербайджана превысили 50 млрд манатов Экономика 18 декабря 11:22
Промпроизводство в Узбекистане выросло почти в 15 раз с начала года Узбекистан 18 декабря 11:19
Для ВС Азербайджана закуплена новая гусеничная и лыжная техника (ФОТО) Политика 18 декабря 11:14
Услугами ОМС в Баку могут воспользоваться все граждане Азербайджана, независимо от места прописки Общество 18 декабря 11:12
Новогодняя сказка длиною в жизнь, или Как в Баку покажут символ волшебных перемен Культура 18 декабря 10:58
Ведутся работы по унификации тарифов на грузоперевозки по БТК - азербайджанский министр Транспорт 18 декабря 10:55
Зангезурский коридор обеспечит кратчайший сухопутный маршрут из Азии в Европу - министр Транспорт 18 декабря 10:49
В Клиническом медцентре рассказали о состоянии пострадавших в тяжелом ДТП на трассе Баку-Алят Общество 18 декабря 10:46
В Кяльбаджарском и Лачинском районах сданы в эксплуатацию военные объекты (ФОТО/ВИДЕО) Общество 18 декабря 10:41
Грузия и Япония оценили возможности реализации соглашения о свободной торговле Грузия 18 декабря 10:34
Последние распоряжения Президента Азербайджана являются проявлением заботы об улучшении жизни граждан - депутат Политика 18 декабря 10:28
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у острова Крит Европа 18 декабря 10:11
Азербайджан открыт к расширению межрегиональных транспортных связей - министр Транспорт 18 декабря 10:05
Закон «О медиа» позволит бороться с информационным загрязнением – глава Дирекции международных проектов АМИ Trend Политика 18 декабря 09:56
Испытание ВВС США гиперзвуковой ракеты прошло неудачно США 18 декабря 09:51
Турпоток из Турции в Грузию за год вырос более чем на 80% Грузия 18 декабря 09:47
В Азербайджане зарплаты работников на основе Единой тарифной сетки вырастут в среднем на 20% Общество 18 декабря 09:42
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 18 декабря 09:20
Вертолет на Марсе совершил 18-й полет, преодолев еще 230 м В мире 18 декабря 09:00
Все новости