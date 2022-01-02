Саудовские силы ПВО сбили на юге королевства три беспилотника йеменских хуситов

Арабские страны 2 января 2022 03:41 (UTC+04:00)
Саудовские силы ПВО сбили на юге королевства три беспилотника йеменских хуситов

Командование возглавляемой Саудовской Аравией коалиции сообщило о перехвате в субботу трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". Согласно заявлению коалиции, переданному телеканалом Al Hadath, саудовские средства ПВО перехватили и уничтожили в небе над южными районами страны беспилотники, начиненные взрывчаткой и направленные на гражданские объекты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

20 и 21 декабря 2021 года саудовские ВВС нанесли массированные удары по району международного аэропорта йеменской столицы Сана. Как отметил официальный представитель командования аравийской коалиции полковник Турки аль-Малики, эти атаки были предприняты с целью ликвидации складов БПЛА и баллистических ракет, которые используются формированиями "Ансар Аллах" для нападений на территорию королевства.

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