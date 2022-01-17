В Катаре трехнедельный ребенок умер из-за осложнений, вызванных ковидом

Ребенок в возрасте трех недель умер в Катаре в связи с осложнениями, связанными с вызываемым новым коронавирусом заболеванием COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минздрава эмирата, опубликованном в воскресенье на его странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство здравоохранения с сожалением сообщает о том, что ребенок в возрасте трех недель умер от тяжелой инфекции, связанной с COVID-19. У младенца не было других, в частности наследственных, заболеваний. Это второй ребенок, умерший в Катаре от коронавируса с момента начала пандемии", - указано в заявлении ведомства.

Катарские власти подчеркивают, что в нынешнюю волну пандемии гораздо большее число детей подвержено заражению, чем во все предыдущие волны.

В Минздраве также напомнили, что всем подданным и резидентам эмирата, включая беременных, необходимо незамедлительно пройти полную вакцинацию от коронавируса, то есть сделать три прививки любым из одобренных в стране препаратов.