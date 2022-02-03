Нефтяная компания Абу-Даби объявила об обнаружении месторождения газа на шельфе эмирата

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила об обнаружении крупного месторождения природного газа на шельфе Абу-Даби, запасы которого могут достигать от 42,5 до 56,6 млрд куб. м, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в пресс-релизе компании, опубликованном на ее сайте в четверг, открытие месторождения было сделано во время бурения разведочной скважины на Блоке 2, разработку которого осуществляет международный консорциум в составе итальянской Eni и таиландской PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) в рамках концессионного соглашения с ADNOC. Отмечается, что это первое обнаружение запасов газа на шельфе Абу-Даби, где разведочные работы ведутся с 2019 года.

В пресс-релизе подчеркивается, что разработка газовых месторождений соответствует стремлениям ОАЭ, направленным на развитие низкоуглеродной энергетики. "Обнаружение значительных запасов природного газа на морском Блоке 2 демонстрирует, что расширенный подход ADNOC к стратегическому партнерству позволяет нам ускорить разведку и разработку неосвоенных углеводородных ресурсов Абу-Даби <...>. Мы поздравляем с этим достижением Eni и PTTEP, которых мы высоко ценим, и надеемся на продолжение сотрудничества со всеми нашими стратегическими партнерами для устойчивого освоения углеводородных ресурсов Абу-Даби, а также для опережения растущего мирового спроса на низкоуглеродную энергию" - приводятся в пресс-релизе слова Султана бен Ахмеда аль-Джабера, министра промышленности и передовых технологий ОАЭ и генерального директора ADNOC.

Согласно заявлению компании обнаружение запасов газа на Блоке 2 стало возможным благодаря новым данным, полученным в ходе "крупнейшей в мире комбинированной наземной и морской трехмерной мегасейсмической съемки".

Площадь Блока 2, располагающегося к северо-западу от Абу-Даби, составляет около 4 тыс. кв. км. ADNOC оценивает его запасы в несколько миллиардов баррелей нефти и десятки миллиардов кубических метров природного газа.