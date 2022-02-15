Символы Абу-Даби окрасились в цвета турецкого флага

Главные достопримечательности столицы Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, окрасились в цвета турецкого флага в честь визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В частности, государственный флаг Турецкой Республики был спроецирован на отель Emirates Palace на берегу Персидского залива, где остановился глава турецкого государства во время своего официального визита в ОАЭ.

Накануне одна из главных достопримечательностей Дубая – небоскреб Бурдж-Халифа – окрасился в цвета турецкого флага по случаю визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.