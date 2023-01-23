В Триполи прошла консультативная встреча глав МИД арабских стран

Главы МИД арабских стран собрались в воскресенье в Триполи на консультативную встречу под председательством министра иностранных дел и международного сотрудничества в Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлы Мангуш. Об этом передает телеканал Libya Al Ahrar, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, на конференции присутствовали главы МИД Туниса и Алжира Усман Джеранди и Рамтан Ламамра, государственный министр по иностранным делам Катара Султан бен Саад аль-Мурейхи, представители от Коморских островов, Омана, Палестины, Сомали и Судана, а также представитель генерального секретаря ООН по Ливии Абдулай Батили. Встречу бойкотировали Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Министр ПНЕ, открывая конференцию, поблагодарила присутствующие страны "за позицию по отношению к ливийскому народу", отметив, что "Правительство национального единства привержено проведению выборов и завершению переходных этапов". Она также выразила разочарование тем, что Лига арабских государств (ЛАГ) не направила на встречу свою делегацию, отказываясь "сыграть свою роль в стабилизации ситуации в Ливии". Канцелярия генсека ЛАГ в своем ответе Мангуш заявила, что направить делегацию от организации "не представляется возможным, поскольку не было достигнуто необходимого подтверждения участия представителей от 14 стран".