Саудовская Аравия намерена привлечь $12 млрд в рамках плана заимствований на 2023 год

Министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан утвердил план заимствований на 2023 год, в рамках которого королевство намерено привлечь 45 млрд риалов (около $12 млрд). Об этом в среду сообщил Национальный центр управления долгом, который отвечает за нормативно-правовое регулирование в сфере государственных заимствований и государственного внутреннего и внешнего долга Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В заявлении регулятора отмечается, что, несмотря на ожидаемый в 2023 году профицит бюджета, Саудовская Аравия продолжит осуществлять заимствования как на внутреннем, так и на внешнем рынке для обслуживания государственного долга, срок погашения которого наступает в 2023 году. За счет новых заимствований королевство также планирует финансировать стратегические проекты и обеспечивать капитальные расходы.

Кроме того, ведомство будет рассматривать возможность дополнительных заимствований "в зависимости от рыночных условий", чтобы обеспечивать "постоянное присутствие на долговых рынках и улучшать характеристики долгового портфеля королевства".

В прошлом году государственный долг Саудовской Аравии увеличился примерно на 52 млрд риалов, составив 990 млрд риалов, или 25% ВВП. Этот показатель оказался ниже, чем в 2021 году, когда государственный долг королевства составлял 30% ВВП, но выше оценки Национального центра управления долгом на 52 млрд риалов.