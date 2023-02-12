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Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани отбыл в Турцию

Арабские страны Материалы 12 февраля 2023 13:07 (UTC +04:00)
Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани отбыл в Турцию

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Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани отбыл из Дохи в Турцию, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщает официальное катарское информагентство QNA, шейх планирует встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Эмир Катара станет первым лидером, который посещает Турцию после разрушительных землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

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