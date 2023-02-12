Глава ВОЗ приветствовал ослабление санкций США против Сирии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал ослабление американских санкций против Сирии. На пресс-конференции в Дамаске в воскресенье, транслировавшейся в Twitter ВОЗ, он также позитивно оценил одобрение сирийским правительством мер по расширению трансграничных перевозок гуманитарных грузов ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приветствуем смягчение санкций Соединенными Штатами Америки. Мы в равной степени ценим недавнее полное одобрение правительством Сирии трансграничных перевозок ООН, а также мер по расширению трансграничного доступа. Мы надеемся на продолжение", - сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ сообщил о состоявшейся в воскресенье встрече с президентом Сирии Башаром Асадом. "Сегодня днем я встретился с <...> Асадом, который сообщил, что открыт для рассмотрения вопроса о дополнительных трансграничных пунктах доступа для этой чрезвычайной ситуации", - подчеркнул гендиректор.

Гебрейесус также напомнил, что в воскресенье ВОЗ обратилась к международному сообществу с призывом о выделении $43 млн на поддержку гуманитарных операций в Сирии и Турции.

США опубликовали в четверг лицензию министерства торговли, согласно которой американские санкции, введенные против Сирии, до 8 августа 2023 года не будут распространяться на транзакции, касающиеся оказания помощи в связи с землетрясением. Речь, в частности, идет о переводе средств в Сирию и из нее.