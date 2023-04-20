ВС Судана сообщили об эвакуации 177 египетских военных на родину

Вооруженные силы Судана сообщили в Facebook об эвакуации 177 египетских военнослужащих на родину, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Суданские ВС заявили, что 177 технических специалистов ВВС Египта, которых задержали в Мероэ во время мятежа формирований из Сил быстрого реагирования (спецназа), были эвакуированы в Египет из аэропорта города Донголы на четырех египетских военно-транспортных самолетах.

По их информации, все египетские военнослужащие находились на территории Судана «в соответствии с протоколом совместных египетско-суданских учений». Также сообщается, что эвакуация проходила при координации между суданской и египетской сторонами.

Как заявлял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, египетские военнослужащие, которые находятся на территории Судана, не поддерживают ни одну из сторон конфликта и выполняют там только задачи, связанные с подготовкой военных кадров.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ООН Тедрос Гебрейесус сообщал, что с начала боевых действий в Судане были убиты по меньшей мере 270 человек, свыше 2600 получили ранения. По данным ассоциации врачей Судана, среди погибших — не меньше 174 мирных жителей. Ранения получил 1041 мирный житель.

Конфликт между Вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром в субботу, 15 апреля. Боевые действия идут в столице Судана, Хартуме, а также в столичной агломерации и других регионах страны.