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Число жертв среди мирных жителей в ходе столкновений в Судане возросло до 676

Арабские страны Материалы 14 мая 2023 18:51 (UTC +04:00)
Число жертв среди мирных жителей в ходе столкновений в Судане возросло до 676

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Число погибших мирных жителей в результате столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) Судана возросло до 676, ранения получили свыше 5 575 человек. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на данные ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число погибших в результате столкновений в Судане возросло до 676, более 5 575 получили ранения", - информировал телеканал.

Во вторник Всемирная организация здравоохранения сообщала о 604 жертвах конфликта и более 5 тыс. пострадавших среди мирных жителей.

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