Число жертв среди мирных жителей в ходе столкновений в Судане возросло до 676

Число погибших мирных жителей в результате столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) Судана возросло до 676, ранения получили свыше 5 575 человек. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на данные ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число погибших в результате столкновений в Судане возросло до 676, более 5 575 получили ранения", - информировал телеканал.

Во вторник Всемирная организация здравоохранения сообщала о 604 жертвах конфликта и более 5 тыс. пострадавших среди мирных жителей.