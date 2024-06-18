ООН приветствовала тактическую паузу в операции в Газе

БАКУ /Trend/ - ООН приветствует тактическую паузу Израиля в боевых действиях, чтобы позволить гуманитарной помощи достичь сектора Газа, сказал представитель генсека ООН Гутерреш со ссылкой на Фархан Хак, передает Trend.

"Как мы неоднократно заявляли, гуманитарные операции в секторе Газа должны получать полную поддержку и устраняться все препятствия на пути их реализации", - отметил он.

Он также подчеркнул, что организация готова сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения доставки гуманитарной помощи жителям анклава.