Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Арабские страны

ООН приветствовала тактическую паузу в операции в Газе

Арабские страны Материалы 18 июня 2024 02:54 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - ООН приветствует тактическую паузу Израиля в боевых действиях, чтобы позволить гуманитарной помощи достичь сектора Газа, сказал представитель генсека ООН Гутерреш со ссылкой на Фархан Хак, передает Trend.

"Как мы неоднократно заявляли, гуманитарные операции в секторе Газа должны получать полную поддержку и устраняться все препятствия на пути их реализации", - отметил он.

Он также подчеркнул, что организация готова сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения доставки гуманитарной помощи жителям анклава.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости