Беларусь готова к сотрудничеству с ЕС только на взаимоуважительной основе. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Валерий Воронецкий, комментируя принятие 19 апреля Европарламентом очередной резолюции по Беларуси.



Парламентарий считает уместным напомнить отдельным депутатам Европарламента, что Беларусь как суверенное и независимое государство является равноправным партнером ЕС в "Восточном партнерстве". "И только на равной и взаимоуважительной основе возможно продолжение совместной работы в интересах создания стабильной, процветающей и конкурентоспособной Большой Европы без разделительных линий. Мы к этому всегда готовы", - подчеркнул он.



Валерий Воронецкий отметил, что выглядит несколько забавно, когда в Европарламенте считают себя вправе выдвигать обвинения и требования в адрес Беларуси, как будто она уже является членом ЕС или полностью зависит от него. "Сегодня Европейский союз, в том числе из-за собственных просчетов, столкнулся с многочисленными вызовами и угрозами, начиная со сферы геополитики, безопасности, экономики, собственной институциональной и структурной устойчивости и заканчивая проблематикой нелегальной миграции и соблюдения прав человека в отдельных государствах - членах ЕС. Очевидно, это не может не накладывать определенный отпечаток на содержание и характер внешнеполитических шагов Евросоюза. Но все равно странно, что в Европарламенте не хотят замечать проблем в собственном доме и искать пути их решения, а предпочитают выискивать недостатки в третьих странах, даже если бы их там не было", - сказал депутат.



Он обратил внимание, что Беларусь, со своей стороны, занимая ответственную и конструктивную позицию, делает все возможное, чтобы минимизировать негативные последствия возникшего в регионе не по ее воле геополитического напряжения, укрепить мир, стабильность и безопасность в Европе.

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