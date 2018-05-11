Беларусь заинтересована в более широком участии Японии в модернизации медучреждений

11 мая 2018 09:57 (UTC+04:00)

Беларусь заинтересована в более широком участии японских компаний в модернизации медучреждений. Об этом заявил министр здравоохранения Валерий Малашко на встрече с японскими деловыми кругами в Организации содействия развитию внешней торговли Японии (ДЖЕТРО), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Валерий Малашко отметил, что в Беларуси происходит обновление системы здравоохранения. Важное место в этом процессе занимает технологическая модернизация медицинских учреждений и фармацевтических предприятий. Многолетнее сотрудничество Беларуси с Японией в сфере радиационной медицины, онкологии, лечения детских болезней, а также успешное участие белорусской команды фармацевтов в недавно прошедшей международной выставке CPhI Japan 2018 в Токио создают основу для привлечения японских инвестиций в сферу здравоохранения Беларуси. Министр подчеркнул, что республика заинтересована в участии японских компаний в модернизации центров по работе с лицами с ограниченными возможностями, реабилитационных центров, а также предприятий фармацевтической отрасли.

Япония может рассматривать Беларусь и как новое окно возможностей на пространстве Евразийского экономического союза, отметил Валерий Малашко. Интерес инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского и других регионов мира к реализации проектов в Беларуси возрастает. Одним из примеров является проект "Великий камень". Представлять интерес для японского бизнеса также может высокотехнологичный производственно-инвестиционный проект "Японо-белорусская промышленная зона на Могилевщине".

Валерий Малашко заявил, что белорусская сторона ставит перед собой задачу серьезно нарастить поставки в Японию сыров, сыворотки, мясо-молочных и кондитерских изделий, продукции из дерева и мебели, изделий из кожи и металлических конструкций, посуды из хрусталя и стекла, одежды, обуви.

Министр выразил благодарность японским коллегам за многолетнее сотрудничество в сфере повышения квалификации врачей, а также за помощь, оказываемую пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Первый белорусско-японский экономический форум, который проходит в Японии 9-11 мая, организован Министерством здравоохранения при поддержке посольства Беларуси в Японии, Могилевского облисполкома, Национального агентства инвестиций и приватизации, Организации содействия развитию внешней торговли Японии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Вице-премьер Беларуси обсудил с президентом ЕБРР реализацию проектов в стране
Беларусь 09:56
Трамп и Абэ обсудили итоги визита Помпео в КНДР
США 10 мая 22:24
Международная антитеррористическая конференция под эгидой ОБСЕ состоится в Минске
Беларусь 10 мая 17:10
Представители азиатских портов о важности Бакинского порта
Бизнес 10 мая 15:17
В Беларуси запустят 4К-телевидение
Беларусь 10 мая 14:15
Китай и Япония подписали соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству
Китай 10 мая 14:06
В Таджикистане пройдут Дни культуры Беларуси
Беларусь 10 мая 12:29
Путин, Абэ, Макрон и Лагард обсудят экономику доверия на пленарном заседании ПМЭФ-2018
Россия 10 мая 12:18
Трамп и Абэ договорились сотрудничать по вопросу денуклеаризации КНДР
США 10 мая 11:29
ЕБРР улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году
Беларусь 10 мая 09:15
Братская политика Беларуси в отношении России не изменится - Лукашенко
Беларусь 9 мая 14:35
Президент Южной Кореи призвал Японию и КНДР к диалогу
Другие страны 9 мая 11:10
Япония, КНР и Южная Корея выступили против протекционизма
Китай 9 мая 09:55
Беларусь и Италия обсудили развитие отношений в политической и экономической сферах
Беларусь 9 мая 09:34
China CITIC Bank заинтересовался покупкой белорусского банка
Беларусь 8 мая 18:05
МИД: Китай и Япония ускоряют подготовку к запуску механизма морской и воздушной связи
Китай 8 мая 15:39
Выданные в ЕС сертификаты соответствия транспорта стандарту Евро-6 будут действительны в Беларуси
Беларусь 8 мая 13:54
В Минске торжественно открылся городской Дворец культуры
Беларусь 8 мая 10:49