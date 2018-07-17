Беларусь и Россия создают молодежный бизнес-инкубатор

17 июля 2018 11:32 (UTC+04:00)

Беларусь и Россия создают молодежный бизнес-инкубатор, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

"Планируем в ближайшее время разработать положение о первом молодежном бизнес-инкубаторе двух стран. Не исключено, что уже в этом году сможем его открыть. Он будет функционировать на базе крупных вузов Беларуси и России и позволит студентам реализовывать совместные бизнес-проекты", - сказала Александра Гончарова.

Сотрудничество молодежи двух стран активно развивается. Традиционными стали такие проекты, как международный межвузовский конкурс грации и артистического мастерства "Королева Весна", международный молодежный лагерь "Бе-La-Русь", фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" в Ростове-на-Дону. Проводятся творческие обмены, развиваются проекты в сфере волонтерства. Активно начала работать Молодежная палата при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, отметила Александра Гончарова.

В свою очередь второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун рассказал о развитии молодежного сотрудничества двух стран в части студотрядовского движения. Так, сводный белорусско-российский студенческий отряд будет до 25 августа трудиться на стройплощадке Белорусской АЭС. Еще один сводный студотряд, педагогического профиля, работает в детском лагере "Комсомольский" Всероссийского детского центра "Орленок" (Краснодарский край). В Россию уже выехали 12 белорусских студотрядов. В ближайшее время туда отправятся еще два - в Московскую область и Санкт-Петербург на реконструкцию объектов музея-заповедника в городе Пушкино "Царское село".

Соглашение о сотрудничестве между ООО "Российские студенческие отряды" и БРСМ подписано в мае 2013 года.

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