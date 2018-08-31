Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился

31 августа 2018 12:51 (UTC+04:00)

Внешний государственный долг Беларуси на 1 августа 2018 года составил $16,5 млрд, уменьшившись с начала года на $179 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,1%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-июле привлечены внешние государственные займы на сумму $1,506 млрд, в том числе $600 млн - еврооблигации, $515,1 млн - правительства и банков России, $302,5 млн - банков КНР, $86 млн - МБРР, $3,3 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило $1,592 млрд, из которых $800 млн - еврооблигации, $337,7 млн - банки КНР, $244,3 млн - правительство России, $176,6 млн - ЕФСР, $32,5 млн - МБРР, $0,7 млн - США, $0,4 млн - ЕБРР и СИБ.

Государственный долг Беларуси на 1 августа составил Br42,1 млрд и уменьшился по сравнению с началом 2018 года на Br23,8 млн, или на 0,1%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 августа составил Br9,2 млрд, увеличившись с начала года на Br16,5 млн (с учетом курсовых разниц), или на 0,2%.

За январь-июль 2018 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $264,9 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $240,3 млн и Br23,1 млн.

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