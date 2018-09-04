Беларусь планирует открыть новые мясокомбинаты и птицефабрики для поставок в КНР

Беларусь планирует до конца года открыть новые мясокомбинаты и птицефабрики для поставок в КНР, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, передает БЕЛТА.



На прошлой неделе белорусская делегация во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем побывала с рабочим визитом в Китае. "Мы были в Пекине и в Гонконге. Встретились с руководителем Главного таможенного управления КНР (органа, который занимается сертификацией продукции) и договорились о том, что до конца года постараемся решить вопрос расширения перечня белорусских предприятий, которые могут поставлять говядину и мясо птицы в Китай. Кроме того, до конца года отработаем все вопросы для того, чтобы можно было поставлять охлажденную говядину на китайский рынок", - сказал Алексей Богданов.



Беларусь недавно получила право поставлять говядину в Китай. "За текущий период поставлено уже около 100 т говядины на китайский рынок, и она очень понравилась местному потребителю. Так что будем наращивать объемы", - отметил начальник главного управления ВЭД.



Белорусские птицефабрики на данный момент могут экспортировать в Китай замороженную тушку птицы, но поставки еще не начались. "На китайском рынке наиболее популярны субпродукты и отдельные части тушки. Сейчас мы отрабатываем вопрос и планируем также до конца года получить возможность поставлять субпродукты", - пояснил Алексей Богданов.



Также прорабатываются вопросы поставок сельхозпродукции в Гонконг. "Во время визита мы договорились, что обсудим инвестиции. Можно было бы организовать в Беларуси пилотные проекты по производству сельхозпродукции для дальнейшей поставки на китайский рынок", - добавил начальник главного управления ВЭД.



На право поставок говядины в КНР в настоящее время сертифицированы два белорусских мясокомбината - ООО "Велес-Мит" и ОАО "Могилевский мясокомбинат". Также для поставок в Китай открыты пять птицефабрик - ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ОАО "Птицефабрика "Дружба", СЗАО "Серволюкс", ОАО "Смолевичи Бройлер".

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