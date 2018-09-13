Белавиа рассчитывает увеличить количество рейсов в Египет вдвое

"Белавиа" рассчитывает зимой увеличить количество рейсов в Египет вдвое, сообщил заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании Игорь Чергинец в эфире телеканала "Беларусь 1", передает БЕЛТА.



Впервые для зимних поездок компания подключает все областные аэропорты.



"Мы за счет получения более эффективных самолетов, которые меньше потребляют топлива, смогли найти возможность снизить цены для наших заказчиков туроператоров. Они у нас заказали рейсы из всех областных аэропортов. Мы сейчас предполагаем, что общее количество рейсов в Египет из Беларуси увеличится в 2 раза по сравнению с прошлой зимой", - отметил Игорь Чергинец.

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