Таиланд заинтересован в прямых поставках продукции из Беларуси

11 октября 2018 12:52 (UTC+04:00)

Таиланд заинтересован в прямых поставках продукции из Беларуси. Об этом заявила почетный консул Беларуси в Таиланде Коранун Суконритикорн во время визита делегации деловых кругов Таиланда в Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает в четверг БЕЛТА.

В настоящее время белорусская продукция попадает на рынок Таиланда в основном через Вьетнам. Коранун Суконритикорн подчеркнула, что необходимо проработать возможности прямых поставок товаров из Беларуси. В сфере интересов - продукция белорусской машиностроительной отрасли, особенно тракторы, а также молочная продукция. Собственное молочное производство в Тайланде покрывает лишь 44 процента потребностей рынка. Кроме того, тайская делегация планирует обсудить с белорусскими производителями алкоголя возможность поставок продукции для сети местных магазинов Duty Free.

Во время визита были достигнуты договоренности по обмену информацией и расширению возможностей сотрудничества в сфере туристического бизнеса.

Директор Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерий Садохо пригласил тайских бизнесменов посетить Национальную экспозицию Беларуси на I Международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo, которая пройдет с 5 по 10 ноября 2018 года в Шанхае. Там будут представлены 28 ведущих белорусских молочных компаний с лучшими образцами продукции, адаптированной для Азиатского региона.

Обращаясь к представителям тайской делегации, Валерий Садохо отметил: "Я неоднократно посещал вашу замечательную страну и уверен, что есть много очень интересных направлений и возможностей для развития бизнеса и сотрудничества между нашими государствами".

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