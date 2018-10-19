Более 30 бизнесменов из Франции приедут в Минск для участия в бизнес-форуме

19 октября 2018 16:06 (UTC+04:00)

Порядка 35 французских бизнесменов подтвердили свое участие в V Белорусско-французском бизнес-форуме, который пройдет в Минске 25-26 октября. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте посольства Беларуси во Франции, передает в пятницу БЕЛТА.

Планируется прибытие делегации министерств и ведомств Франции. Всего ожидается более 90 участников, также говорится в сообщении.

V Белорусско-французский бизнес-форум пройдет в столичной гостинице "Европа". Основными темами, которые будут обсуждаться на мероприятии, станут двустороннее торговое сотрудничество, инвестиции, экспорт и совместные проекты. Посольство приглашает принять участие в форуме представителей заинтересованных деловых кругов Беларуси и Франции.

Планируется, что представители французских деловых кругов 25 октября посетят регионы Беларуси. В этот же день будет проведен бизнес-форум, а также встреча с руководством Мингорисполкома, переговоры в формате В2B. В пятницу, 26 октября, предусмотрены презентации экспортного потенциала, инвестиционного климата Беларуси, а также французских и белорусских компаний, имеющих успешный опыт реализации совместных проектов. Ожидается, что во время бизнес-форума будет подписан меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией предпринимателей Франции и Национальным центром маркетинга МИД Беларуси.

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