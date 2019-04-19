Лукашенко: строительство Белорусской АЭС обойдется в $7 млрд вместо планируемых $10 млрд

19 апреля 2019 15:00 (UTC+04:00)

Стоимость строительства Белорусской АЭС может составить около $7 млрд вместо $10 млрд, предусмотренных белорусско-российским кредитным соглашением. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту страны, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы на $10 миллиардов договаривались, а реальная цена будет, наверное, меньше 7 миллиардов", - отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил, что снижение стоимости АЭС происходит в результате "жесточайшего контроля". "Каждую запчасть мы поставили на государственный контроль", - сказал Лукашенко. Кроме того, по его словам, удешевление происходит в результате приобщения к реализации проекта большого числа белорусских специалистов.

Лукашенко не исключил, что когда-нибудь в Белоруссии встанет вопрос о строительстве второй АЭС. "Если этот опыт у нас удастся, то не исключено, что в будущем... новому обществу нашему придется построить еще одну атомную станцию. Для этого место у нас есть, оно уже подобрано", - сказал Лукашенко. Президент убежден, что Белоруссии "надо уходить от зависимости от природного газа, нефти и прочих углеводородов и переходить на электричество".

Первая атомная станция в Белоруссии строится недалеко от города Островец Гродненской области при участии российских специалистов. Генподрядчик - "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.

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