Минск надеется выработать план быстрого возобновления транзита нефти в ЕС

Белорусская сторона рассчитывает на выработку плана действий для оперативного восстановления транзита по нефтепроводу "Дружба" в направлении стран Евросоюза, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Белорусская делегация принимает участие в заседании Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН), которое проходит 13-14 мая в Братиславе (Словакия), ее возглавляет заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. В состав делегации входят также руководители ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

"Главная цель, которую ставит перед собой белорусская делегация, - выработка четкого плана действий транспортировщиков нефти и ее европейских потребителей в Венгрии, Германии, Польше, Словакии и Чехии для оперативного восстановления транзита по "Дружбе" в направлении этих стран", - отметили в концерне.

Планируется, что во время встречи организаций МАТН будет обсуждена ситуация с остановкой транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в связи с его загрязнением органическими хлоридами. "Учитывая важность белорусского нефтетранспортного коридора для крупнейших европейских транспортировщиков и потребителей углеводородного сырья, белорусская делегация рассчитывает на скорейшее урегулирование спорных вопросов между сторонами", - отметили в концерне.

19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки.

Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Белоруссии по нефтепроводу "Дружба" 2 мая, 4 мая - на линейную производственно-диспетчерскую станцию Мозырь. Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Белоруссию по двум направлениям - через Польшу и Украину.

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