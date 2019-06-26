Совет Европы заинтересован в углублении конструктивного диалога с Беларусью

26 июня 2019 09:39 (UTC+04:00)

Совет Европы заинтересован в наращивании сотрудничества и углублении конструктивного диалога с Беларусью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей по итогам участия белорусской парламентской делегации в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, передает Trend со ссылкой на Belta.by

Депутаты Дмитрий Шевцов и Елена Анисим приняли участие в заседаниях Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, провели двусторонние встречи, в том числе с директором Совета Европы по политическим вопросам Александром Гесселем.

Обсуждены текущее состояние и перспективы взаимодействия между Беларусью и Советом Европы. "Стороны с удовлетворением констатировали достигнутый в последнее время существенный прогресс во взаимоотношениях, высказались за активизацию совместной с белорусским парламентом работы в целях дальнейшего наращивания сотрудничества и углубления конструктивного диалога между Минском и Страсбургом", - проинформировали в пресс-службе Палаты представителей.

На полях ПАСЕ белорусские парламентарии провели также встречи с членами парламентских делегаций России, Азербайджана, Казахстана, Молдовы, где обсудили развитие межпарламентских связей. Кроме того, состоялся обмен мнениями с кандидатом на пост генерального секретаря Совета Европы, заместителем премьер-министра - министром иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерсом и отдельными постоянными представителями стран - членов Совета Европы.

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