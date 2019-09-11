Беларусь обсуждает с Уэльсом развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества

11 сентября 2019 14:08 (UTC+04:00)

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергей Алейник 8-10 сентября совершил визит в город Кардифф (Уэльс). Как передает Trend, об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Состоялись встречи с первым министром Кабинета Министров Уэльса Марком Дрэйкфордом, лордом-мэром города Кардиффа Дэниэлем Дэ'Асом, заместителем министра экономики и транспорта Уэльса Ли Уэтэрсом. Стороны комплексно обсудили двустороннюю повестку дня, включая возможные направления развития межрегионального торгово-экономического сотрудничества, агропромышленного комплекса, взаимодействия в области зеленых технологий и экологически чистого общественного транспорта.

На встрече Сергея Алейника с руководством Торгово-промышленной палаты Уэльса рассмотрен широкий спектр вопросов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в сфере информационных технологий.

Программа визита посла Беларуси предусматривала посещение школы искусств и дизайна Кардиффского университета, а также предприятий Concrete Canvas, Laser Wire Solutions, UK Glass Eel, которые заинтересованы в развитии тесного сотрудничества с белорусскими партнерами.

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