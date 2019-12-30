В Беларуси продолжат работу по декриминализации экономических преступлений

30 декабря 2019 10:14 (UTC+04:00)

В Беларуси продолжат работу по декриминализации экономических преступлений. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"Важным направлением в 2020 году станет декриминализация экономических отношений, дерегулирование экономики. Основные темы, над которыми мы будем работать вместе с депутатами - это, безусловно, амнистия капитала, субсидиарная ответственность, перевод части правонарушений в дела частного обвинения и ряд других важных моментов. Заключение под стражу по экономическим преступлениям будет рассматриваться вообще как исключительная мера", - сказал Дмитрий Крутой.

Также значимой в следующем году будет региональная повестка. "Мы наметили планы и мероприятия по развитию 11 городов и 31 территории, отстающих на сегодня по уровню социально-экономического развития. Наконец-то завершили подготовку дорожной карты инвестора на базе Национального агентства инвестиций и приватизации. Она содержит порядка 900 инвестиционных проектов и около 800 земельных участков, которые потенциально могут использоваться для инвестирования на упрощенных условиях", - отметил первый вице-премьер.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Беларуси и России осталось согласовать вопросы по газу, нефти и налогам
Беларусь 29 декабря 23:04
Беларусь построит на "Дружбе" пункт контроля качества нефти из РФ
Беларусь 27 декабря 15:26
Продолжается работа по налаживанию поставок казахстанской нефти в Беларусь
Энергетика 26 декабря 15:38
В Беларуси совершенствуется законодательство в области электросвязи
Беларусь 25 декабря 13:22
Беларусь и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства и охраны природы
Беларусь 24 декабря 17:18
Беларусь и Россия планируют подписать балансы поставок продовольствия на 2020 год
Беларусь 23 декабря 11:55
Лента новостей
Более всего средств из госбюджета Узбекистана получит Наманганская область
Бизнес 11:06
Утверждены правила размещения изображения Государственного герба Азербайджана
Политика 11:05
PASHA Bank предоставляет клиентам новый онлайн продукт Smart Factoring
Общество 11:00
В Азербайджане начата разработка пилотного проекта в области возобновляемых источников энергии (ИНТЕРВЬЮ)
Энергетика 11:00
Petar Doğalgaz ve Petrol Arama San. Tic. A.Ş. получила лицензию на разведку нефти в Турции
Турция 10:59
В воинских частях азербайджанской армии проводится День открытых дверей
Общество 10:57
Гороскоп на 2020 год
Интересное 10:57
В TƏBİB назначен новый глава пресс-службы
Общество 10:56
В Грузии вырос экспорт фруктов
Бизнес 10:41