В Китае полиция арестовала 53 человека за незаконную торговлю оружием в интернете

4 февраля 2018 18:40 (UTC+04:00)

Китайские правоохранительные органы арестовали в уезде Анькан (северо-западная провинция Шэньси) 53 человека, обвиняемых в противозаконной торговле оружием в интернете. Об этом сообщила в воскресенье газета Global Times, передает ТАСС.

Согласно данным следствия, все арестованные принадлежат к одной криминальной группировке. При проведении операции по ее ликвидации было изъято 38 единиц огнестрельного оружия и порядка 30 тыс. пуль. Как проинформировали в полиции, преступники занимались нелегальной деятельностью с начала 2017 года, сбывая оружие под видом оптического оборудования в не менее 20 городов страны.

Согласно китайскому законодательству, за незаконное изготовление, продажу, транспортировку, доставку и складирование оружия и боеприпасов полагается от трех до 10 лет лишения свободы. В отдельных случаях преступникам грозит пожизненное заключение и даже смертная казнь.

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