Количество регистраций китайских торговых марок стало самым большим в мире (ФОТО)

12 марта 2018 18:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На днях начальник Главного государственного управления торгово-промышленной администрации Китая Чжан Мао отметил, что количество регистраций торговых марок в Китае заняло первое место в мире, в том числе из них более 14 миллионов вступило в силу. В прошлом году было подано 5,8 миллиона заявок на торговые марки, в то время как количество китайских торговых марок составило 40 процентов от общего количества мировых брендов, а объем роста подачи заявок превысил 80 процентов от мирового прироста.

В новейшем списке "500 самых влиятельных брендов мира", которые были отобраны Лабораторией мировых торговых марок согласно их влиянию, доле на рынке, верности брендов и мировому лидерству, оказались 37 китайских брендов, что стало ростом в 1,5 раза по сравнению с 2013 годом. Девять из них входят в 100 самых влиятельных компаний в мире. Кроме того, компании Alibaba и SINOPEC заняли первое и второе места соответственно по скорости подъема на рейтинговой лестнице, поднявшись на 190 и 89 позиций соответственно. А существующая два года компания CRRC стала самым молодым брендом в рейтинге 500 торговых марок.

Согласно проведенному недавно опросу среди интернет-пользователей, внимание к торговым маркам Китая у китайских онлайн-пользователей повысилось до 55 процентов, а на известные международные бренды составило только 45 процентов.

В ближайшие годы китайские бренды смартфонов, такие как Xiaomi, Huawei и другие, стали пользоваться большим спросом в Индии, китайский БПЛА Dajiang занял больше половины доли на рынке США, продукты компаний CRRC и Haier распространились в более, чем ста странах и регионах мира. Все больше китайских торговых марок сияет на мировой арене и вводят моду на китайские бренды в мире.

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Azernews Newspaper
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