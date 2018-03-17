Китай разработал модуль топливного элемента, способный работать более пяти тысяч часов

17 марта 2018 10:06 (UTC+04:00)

Модуль топливного элемента для автомобилей HYMOD-300, разработанный компанией Sunrise Power под эгидой Даляньского института химической физики, прошел тестовые испытания и проверку, был сделан прорыв в выносливости топливного аккумулятора, который способен работать пять тысяч часов. Таким образом, Китай самостоятельно разработал топливный элемент, работающий более пяти тысяч часов.

Об этом говорится в сообщении Даляньского института химической физики Китайской академии наук.

Одновременно с этим, этот модуль может приводиться в действие при температуре -10℃, а также сохранять энергию при температуре -40℃.

По информации Даляньского института химической физики, разработанный модуль топливного элемента HYMOD-300 обладает превосходной надежностью, в настоящее время он уже применяется в электромобилях с приводом от топливных элементов в Китае.

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