Пекин планирует превратить большее число старых заводов в культурные объекты

5 апреля 2018 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Власти китайской столицы Пекин планируют превратить большее число заброшенных заводских комплексов в общественные культурные объекты, подобные "Арт-зоне 798" в районе Дашаньцзы на востоке города.

Муниципальные власти в среду опубликовали план, согласно которому старые заводы будут превращены в библиотеки, музеи, галереи, книжные магазины, кинотеатры с тем, чтобы создать на их базе рассадники креативной культуры столицы.

В Пекине насчитывают 242 старых пустых завода с общей площадью застройки в 25 миллионов квадратных метров. Среди них - 109 уже были отремонтированы и используются под другие нужды, еще 26 находятся в процессе ремонта.

Пекин проводит оценку этих старых заводов и разрабатывает схему их охраны и развития.

Некоторые старые заводы будут трансформированы в парки креативной индустрии и, в частности, элитные проекты приветствуются, сказал глава пекинского городского офиса надзора и управления государственным культурным имуществом Чжао Лэй.

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