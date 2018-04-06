В крупных городах Китая образовались стихийные кладбища велосипедов

6 апреля 2018 20:08 (UTC+04:00)

На улицах крупных городов Китая, в Пекине и Шанхае, начали образовываться свалки из брошенных и сломанных велосипедов. Их оставляют жители городов, среди которых за последние несколько лет растет популярность велопроката как меры борьбы с загрязнением воздуха, передает ТАСС со ссылкой на портал Inhabitat.

По данным Deutsche Welle, предложение китайских сервисов велопроката стало превышать спрос: на улицах городов появилось 16-18 млн велосипедов от 60 компаний. При этом не все пользователи соблюдали правила дорожного движения, парковки и ответственно относились к возврату велосипедов. Вместе с тем в городах не оказалось достаточно станций для парковки велосипедов, поэтому их стали оставлять на обочинах дорог и тротуарах. Так в городах образовались стихийные "кладбища" экологичных средств передвижения. Прокатные компании стали закрываться, принадлежавшие им транспортные средства также дополняли велосипедные свалки.

"Мода на велопрокат выросла за последние несколько лет, но планировка и инфраструктура [городов] в Китае не смогли быстро подстроиться под эту тенденцию", – объяснил ситуацию соучредитель стартапа по прокату велосипедов Ofo Чжан Сыдин.

В прошлом году в Ofo запустили систему так называемых кредитных баллов пользователей. Те, кто нарушал правила дорожного движения или бросал велосипеды вне стоянок, теряли баллы. Напротив, за ответственное поведение, например, за сообщение о брошенном или сломанном велосипеде, баллы начислялись. При сгорании баллов пользователя исключали из сервиса.

Компания также работала с активистами, чтобы продумать новые стратегии. Например, в Гуанчжоу инспекторы дорожного движения или местные инициативные группы стали сообщать о стихийных скоплениях велосипедов напрямую в компанию, и она направляла на место людей, чтобы разрешить ситуацию.

Как пишет The Atlantic, вероятнее всего, в Китае мода на велопрокат останется и даже продолжит расти устойчивыми темпами, как ответ на призывы переходить на здоровый и экологически чистый транспорт.

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