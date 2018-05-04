Кинофестиваль стран ШОС пройдет в июне в китайском городе Циндао

С 13 по 17 июня в Циндао (провинция Шаньдун, восточное побережье Китая) состоится кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщает People's Daily.

На мероприятие будут приглашены кинематографические делегации, художники и представители кинематографических компаний из восьми государств-членов ШОС, а также четырех стран-наблюдателей. Очередной кинофестиваль будет состоять из восьми блоков - церемония открытия, кинофорум, присуждение награды, фокус-группа, кинематографический рынок, показы картин, ночь ШОС и церемония награждения. В общей сложности насчитывается порядка 30 мероприятий.

В рамках кинофестиваля в Циндао будут показаны около 60 фильмов, снятых странами ШОС. Все продемонстрированные фильмы будут участвовать в соискании наград. Жюри будет состоять из 12 профессионалов из стран ШОС в сфере кинематографии, которые в течение пять дней определят лучшие фильмы кинофестиваля.

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