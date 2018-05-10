Alibaba приобрела пакистанскую компанию по электронной торговле

10 мая 2018 10:38 (UTC+04:00)

Известная пакистанская компания Daraz, специализирующаяся на электронной торговле сообщила, что ее приобрела китайская компания Alibaba, передает агентство Жэньминь Жибао.

Это ознаменовало важный шаг в развитии международной электронной торговли между Китаем и Пакистаном. Компания Daraz была создана в 2012 году и стала самой популярной платформой онлайн-шоппинга в Пакистане.

По имеющимся сведениям, в процессе построения инициативы "Пояса и пути" логистическая система и сетевая инфраструктура Пакистана улучшились, в связи с чем у электронной торговли между двумя странами наметились большие перспективы. После приобретения Alibaba планирует поделиться опытом в создании передовых технологий, электронной торговле, мобильных платежах с пакистанской стороной.

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Azernews Newspaper
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