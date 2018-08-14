На севере Китая ввели карантин из-за сибирской язвы

14 августа 2018 14:27 (UTC+04:00)

Власти китайского городского округа Тунляо автономного района Внутренняя Монголия ввели карантин в деревне Шэньли, где была зарегистрирована эпидемическая вспышка сибирской язвы у крупного рогатого скота, говорится в заявлении местных властей, передает РИА Новости.

По последним данным, в карантин помещены 16 человек, у которых выявлены симптомы возможного заражения. Вступавшие с ними в контакт 66 человек были помещены под домашний карантин и прошли необходимые тесты, новых случаев заражения выявлено не было, однако за ними наблюдают врачи-эпидемиологи.

Вспышка возникла еще 7 августа, когда в деревне был зарегистрирован падеж крупного рогатого скота по неизвестной причине. После проведения экспертизы выяснилось, что по меньшей мере девять животных погибли от вируса сибирской язвы. К 12 августа были выявлены 8 случаев подозрения на заражение вирусом у человека, все пострадавшие они были немедленно помещены под карантин и получили необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как стабильное.

Местные власти немедленно приняли меры экстренного реагирования и власти вели карантин на территории радиусом в 5 километров вокруг деревни, доступ в населенный пункт крайне ограничен, это касается и въезда, и выезда.

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