В Китае число интернет-пользователей превысило 800 миллионов человек

Число пользователей Всемирной сети в Китае достигло 802 миллионов, только за первые шесть месяцев 2018 года оно увеличилось на 3,8 процента, или 29,68 миллиона человек, говорится в докладе Китайского информационного интернет-центра (CNNIC), передает РИА Новости.

Согласно докладу, доступ к интернету имеют 57,7 процента населения Китая. Мобильным интернетом пользуются 788 миллиона человек — 98,3 процента от общего числа интернет-пользователей в стране. В конце 2017 года этот показатель достигал 97,5 процента.

При этом число пользователей, выходящих в сеть с обычного компьютера или ноутбука сократилось на 4,1 процента и 1,3 процента соответственно по сравнению с данными конца 2017 года.

Быстро растет и число людей, использующих мобильные платежи. Если в конце 2017 года такими платежами пользовались 65,5 процента интернет-пользователей, то на конец июня 2018 года эта цифра достигла 71,9 процента.

Согласно данным CNNIC, в Китае стремительно растет число пользователей сервисов велошеринга, вызова такси и онлайн-бронирования билетов на поезда, с конца 2017 года их число выросло на 11 процентов (до 245 миллионов человек), 20,8 процента (до 346 миллионов) и 26,5 процента соответственно.

Среди развлекательных приложений наибольшей популярностью у китайцев пользуются приложения с короткими видео-оликами, ими пользуются 74,1 процента интернет-пользователей.

Правительственные услуги через интернет используют в Китае 470 миллионов человек — 58,6 процента от всех пользователей.

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