Новый китайский авианосец вернулся на верфь после тестового плавания

Первый китайский авианосец собственного производства вернулся на судостроительную верфь в провинции Ляонин после второго тестового плавания, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Авианосец покинул пункт базирования в Даляне утром 26 августа в сопровождении нескольких буксиров. В минувший четверг официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь подтвердил, что авианосец отправился в тестовое плавание, и заявил, что морские испытания корабля прошли успешно, без инцидентов.

Согласно опубликованным газетой "Хуньцю шибао" фотографиям, авианосец вернулся на верфь 1 сентября, плавание длилось 7 дней. Ожидается, что на заводе специалисты займутся наладочными испытаниями коррелирующей аппаратуры судна и другими работами по техническому обслуживанию.

Второй китайский авианосец Type 001A, который стал первым собственного производства, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Длина авианосца — 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15). Первое тестовое плавание авианосца состоялось 13-18 мая этого года.

Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году. В состав ВМС Китая он вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012-го было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя "Цзянь-15" на палубу авианосца.

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