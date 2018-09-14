Boeing оценивает общую потребность китайского рынка гражданской авиации на ближайшие 20 лет в 2,7 трлн долларов США

14 сентября 2018 01:35 (UTC+04:00)

Компания "Боинг" выступила во вторник с новым прогнозом, согласно которому Китаю, как единственному в мире авиационному рынку триллионного масштаба, на ближайшие 20 лет понадобится приобрести самолеты и соответствующие услуги на общую сумму 2,7 трлн долл. США, сообщают китайские СМИ.

Потребность китайского рынка в новых самолетах была оценена Боингом в 7690 единиц, общая их стоимость - 1,2 трлн долл. Кроме того, стоимость услуг, которые будут нужны расширяющемуся авиафлоту страны, составит 1,5 трлн долл., говорится в прогнозе компании.

"Китай - самый захватывающий и наиболее динамичный рынок в мире. Непрерывный рост национальной экономики и среднего класса поддерживает растущий рынок гражданской авиации страны", - заявил вице-президент Боинга по коммерческому маркетингу Рэнди Тинсет.

По его словам, с учетом расширяющихся экономических возможностей китайского среднего класса и прогрессирующих технологий, повышающих возможности и эффективность самолетов, "мы уверены в перспективах его коммерческой авиации".

Компания "Боинг" ожидает, что в ближайшие 20 лет 75 проц. всех новых самолетов, которые понадобятся Китаю, составят узкофюзеляжные, но более быстро будет расти потребность в широкофюзеляжных самолетах, чей парк, как ожидается, будет в три раза больше по сравнению с нынешним.

Ввиду того, что темпы роста электронной коммерции в Китае являются самыми быстрыми в мире, по прогнозам Тинсента, ожидается также стремительный рост числа грузовых самолетов.

Вице-президент Боинга, посещающий Китай уже 12-й год подряд, заявил, что помимо расширения флота очень впечатляет тот факт, что Китай неотступно фокусируется на вопросе безопасности своей авиации.

Также Тинсент видит Китай одним из крупнейших мировых рынков авиационных услуг в будущем.

Согласно статистике Управления гражданской авиации Китая, на конец 2017 года гражданский авиафлот страны насчитывал 3296 самолетов.

За минувший год Боинг сдал китайским авиакомпаниям рекордные 202 новых самолета - 26 проц. глобальных поставок этой компании. Уже шесть лет подряд количество поставленных в Китай боингов превышало отметку в 140 единиц.

На данный момент свыше 9000 самолетов, выпущенных Боингом и выполняющих рейсы по различным маршрутам в мире, были оборудованы комплектующими китайского производства.

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