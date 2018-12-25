Си Цзиньпин обозначил приоритеты экономической работы в Китае в 2019 году

С 19 по 21 декабря в Пекине прошло Центральное совещание по экономической работе. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с важной речью, в которой подвел итоги экономической работы за 2018 год, проанализировал текущую экономическую обстановку, а также обозначил приоритеты работы в следующем году, сообщает Trend со ссылкой на «Жэньминь жибао» онлайн.

1. Ускорить процесс закрытия «предприятий-зомби» (компании, которые уже частично или полностью остановили производство, находятся на грани банкротства, зависят от государственных субсидий и банковских займов).

2. Введение и исполнение новой ставки подоходного налога с физических лиц. С 1 января 2019 года, в Китае вступят в силу новые правила налоговых вычетов, которые нацелены на снижение налоговой нагрузки на физических лиц. Кроме личной льготы по подоходному налогу в размере 5000 юаней и пенсионному, медицинскому страхованиям и страхованию по безработице и др., добавляются шесть специальных вычетов на образование детей, повышение квалификации, лечение тяжелых заболеваний, проценты по жилищному кредиту и аренде жилья, а также уход за престарелыми.

3. Ускорить коммерческое использование сети 5G.

4. Углубить реформирование земельной системы в деревнях.

5. Стимулировать реализацию цели по переселению 100 миллионов человек из деревень в города к 2020 году, повысить уровень детализированного управления в больших городах.

6. Реорганизовать и создать государственные инвестиционные предприятия, сформировать группу государственных компаний, управляющих капиталом.

7. Ускорить продвижение реформирования системы акционирования Китайской железнодорожной корпорации.

8. Обеспечить личную безопасность и безопасность имущества частных предпринимателей.

9. Создать стандартизированный, прозрачный, открытый, динамичный и устойчивый рынок капитала.

10.Обеспечить создание секции научно-технологических инноваций Шанхайской фондовой биржи и пилотной системы регистрации листинговых компаний.

11. Совершенствовать местную систему налогов, стандартизировать механизм государственного долгового финансирования.

12. Значительно сократить прямое распределение ресурсов правительством.

13. Всесторонне внедрить систему управления, соединяющая национальный режим на прединвестиционной стадии с негативным списком, разрешить осуществление управления на односторонней базе в большем количестве сфер.

14. Приложить усилия для проведения Второго международного форума высокого уровня по сотрудничеству «Один пояс, один путь».

15. Осуществить достигнутые в Аргентине договоренности между главами КНР и США, продвигать китайско-американские торгово-экономические консультации.

16. Разрешить проблемы с трудоустройством выпускников ведущих вузов страны, рабочих-мигрантов из сельской области, бывших военнослужащих.

17. Включить больше жизненно важных лекарств в систему медицинского страхования.

18. Создать эффективный механизм по здоровому развитию рынка недвижимости.

19. Внедрить более масштабное сокращения налогов, заметное понижение сборов.

20. Эффективно смягчить трудности корпоративного финансирования.

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