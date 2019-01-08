Технопарк Белоруссии и Китая получил статус территориальной ОЭЗ

Совместный с КНР индустриальный парк "Великий камень" наделен в Белоруссии статусом территориальной особой экономической зоны (ОЭЗ), что обеспечило его резидентов максимально возможным в рамках Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объемом таможенных преимуществ, сообщили во вторник в Минэкономики республики, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Указом президента Республики Беларусь … белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень" наделен статусом территориальной особой экономической зоны… Таким образом, индустриальный парк … стал первой из двух возможных белорусских территориальных особых экономических зон (в ЕАЭС – ред.), что укрепило его статус наиболее привлекательного в сравнении с иными льготными режимами ведения коммерческой деятельности в Республике Беларусь и странах ЕАЭС", - говорится в комментарии на сайте ведомства.

При этом в Минэкономики обратили внимание, что статьей 455 Таможенного кодекса ЕАЭС возможность создания в государствах-членах союза территориальных ОЭЗ строго ограничена: три таких зоны могут быть созданы в РФ, две − в Белоруссии, по одной − в Армении, Казахстане, Киргизии. Отмечается также, что данный статус обеспечил резидентов "Великого камня" максимально возможным в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС объемом таможенных преимуществ и упрощений как в области логистики, так и в производственной деятельности.