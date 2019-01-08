Технопарк Белоруссии и Китая получил статус территориальной ОЭЗ

Совместный с КНР индустриальный парк "Великий камень" наделен в Белоруссии статусом территориальной особой экономической зоны (ОЭЗ), что обеспечило его резидентов максимально возможным в рамках Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объемом таможенных преимуществ, сообщили во вторник в Минэкономики республики, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Указом президента Республики Беларусь … белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень" наделен статусом территориальной особой экономической зоны… Таким образом, индустриальный парк … стал первой из двух возможных белорусских территориальных особых экономических зон (в ЕАЭС – ред.), что укрепило его статус наиболее привлекательного в сравнении с иными льготными режимами ведения коммерческой деятельности в Республике Беларусь и странах ЕАЭС", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
При этом в Минэкономики обратили внимание, что статьей 455 Таможенного кодекса ЕАЭС возможность создания в государствах-членах союза территориальных ОЭЗ строго ограничена: три таких зоны могут быть созданы в РФ, две − в Белоруссии, по одной − в Армении, Казахстане, Киргизии. Отмечается также, что данный статус обеспечил резидентов "Великого камня" максимально возможным в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС объемом таможенных преимуществ и упрощений как в области логистики, так и в производственной деятельности.
В частности, среди новых преимуществ - возможность использовать преференциальный режим не только резидентами парка, но и субъектами его управления, а также возможность подавать таможенные декларации с отсрочкой до двух месяцев с момента ввоза товаров в особую экономическую зону, что позволит "сократить время для вовлечения товаров в производственную деятельность". Помимо процедурных упрощений, для резидентов открывается возможность "кластерной организации своей работы", когда на территории одной обустроенной зоны таможенного контроля допускается деятельность других резидентов без создания внутри нее отдельных таможенных зон. В Минэкономики отметили, что такой подход до этого не применялся ни в одной из действующих в Белоруссии свободных (особых) экономических зон.
Кроме того, резиденты парка смогут воспользоваться "принципом экстерриториальности" и организовать различные технологические цепочки, а также установить корпоративные связи не только внутри особой экономической зоны, но и за ее пределами.
Индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, создана указом президента Белоруссии Александра Лукашенко в 2012 году. В 2018 году количество зарегистрированных резидентов парка выросло с 22 до 41. Ожидаемый объем инвестиций по проектам составляет более 1 миллиарда долларов. Ранее Минск и Пекин отмечали, что создаваемый недалеко от Минска технопарк должен стать "жемчужиной" и узловой платформой инициативы экономического пояса Шелкового пути.
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