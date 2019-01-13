Китай установил рекорд космических запусков в 2018 году

13 января 2019 00:47 (UTC+04:00)

Китай в 2018 году осуществил рекордные в своей истории 39 космических запусков, обогнав по этому показателю все другие страны, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает издание China Daily.

Прошлый год для китайской космической программы стал особенно активным и успешным, так как только за 12 месяцев 2018 года страна провела столько же орбитальных запусков, сколько за весь период 1990-х годов. И эта цифра больше, чем общее число запусков России, ЕС и Индии, которые по количеству запусков занимают третье, четвертое и пятое место соответственно. На втором месте США с 34 запусками.

На Китай в прошлом году пришлась треть всех космических запусков в мире, в сообщении отмечается, что Китай впервые стал страной, в одиночку осуществившей больше всех миссий, такое в последний раз было в 2000 году, когда аналогичный показатель был у России. Другой интересный факт, который приводится в сообщении, указывает, что в 2018 году впервые после 1990 года все страны мира выполнили более 100 космических запусков, 28 лет назад их было 121.

Китай начал развивать свою космическую программу намного позже, нежели бывший СССР и США, однако за последние 10 лет достиг значительного прогресса и добивается результатов, которыми до этого никто не мог похвастаться, к примеру, недавняя успешная мягкая посадка космического аппарата "Чанъэ-4" на обратной стороне Луны.

Из 39 китайских миссий 37 осуществлены при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн", на которых на разные орбиты были выведены 104 космических аппарата, все миссии Китая в 2018 году были успешными.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китае за год привлекли к ответственности за коррупцию 620 тысяч человек
Китай 12 января 13:28
На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1
Китай 12 января 10:49
Китай стал крупнейшим в мире потребителем шелка
Китай 12 января 08:32
Махмуд Мамедгулиев: Азербайджан перешел с ВТО на двухсторонние переговоры (Эксклюзив)
Бизнес 12 января 08:05
Трюдо обвинил власти Китая в незаконном задержании двух канадских граждан
Другие страны 12 января 05:23
Китай играет активную роль в процессе денуклеаризации Корейского полуострова -- Мун Чжэ Ин
Китай 11 января 21:50
Лента новостей
Чили выразило поддержку оппозиционному парламенту Венесуэлы
Другие страны 02:02
Рейтинг Трампа снизился до 44% на фоне шатдауна в США
США 01:33
В Швеции шесть иностранцев погибли в ДТП
Европа 01:21
Пловдив официально стал Европейской столицей культуры
Европа 00:21
Помпео рассказал о предстоящей встрече в Варшаве по Ближнему Востоку
США 12 января 23:34
Привлечены к ответственности должностные лица Главного таможенного управления, обвиняющиеся в получении взятки
Общество 12 января 22:48
В Германии два человека погибли при крушении двухмоторного самолета
Европа 12 января 22:15
Помпео обсудил по телефону с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
США 12 января 21:45
При взрыве в Париже пострадали почти 50 человек
Европа 12 января 20:59