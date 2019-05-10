Вице-премьер Китая заявил, что пошлины США не являются решение проблемы

Глава китайской делегации на торговых переговорах с США, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон и выразил надежду на откровенный обмен мнениями с американскими коллегами, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я прибыл сюда с искренним намерением, надеюсь в этой особой ситуации на откровенный обмен мнениями. Китайская сторона исходит из того, что пошлины - не способ решения проблемы", - заявил Лю Хэ по прибытии в Вашингтон.

Он подчеркнул, что это не выгодно ни США, ни Китаю, ни всему остальному миру.

В минувшее воскресенье Трамп заявил, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. После заявлений американкой стороны в СМИ появились опасения, что китайская сторона может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.

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